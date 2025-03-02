ЕС о роли Узбекистана в укреплении транспортной и торговой связи через Средний коридор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) и Узбекистан активно сотрудничают для укрепления транспортных и логистических связей, уделяя особое внимание созданию и поддержке торговых коридоров между Узбекистаном и Европой, сообщил Trend пресс-секретарь Европейской Комиссии.

По словам представителя ЕС, важнейшим приоритетом для обеих сторон является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), который является центральной частью Глобальной стратегии Европейского Союза. ТМТМ, как современный, мультимодальный и устойчивый коридор, направлен на улучшение связности между Европой и Центральной Азией, поддерживая экономическое развитие, торговую интеграцию и сотрудничество между странами-участниками.

"Учитывая его стратегическое расположение в самом сердце Центральной Азии и сильные экономические связи с соседними странами, Узбекистан играет ключевую роль в успешной реализации Среднего коридора", - сказал пресс-секретарь ЕС.

Он отметил, что исследование, финансируемое ЕС и проведенное Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году, выявило 33 инфраструктурных проекта и 7 инициатив по мягкой инфраструктуре, которые необходимы для улучшения транспортной связности между Европой и Центральной Азией. В исследовании выделены восемь крупных инфраструктурных проектов, расположенных в Узбекистане, включая важные железнодорожные и автодорожные связи, а также логистические центры. Эти проекты требуют инвестиций в размере 18,5 миллиарда евро.

Пресс-секретарь ЕС также подчеркнул приверженность ЕС развитию ТМТМ посредством создания Платформы координации ТМТМ, официально запущенной на политическом уровне в Ашхабаде (Туркменистан) в октябре 2024 года. Платформа объединяет доноров, инвесторов, заинтересованные стороны и правительства, включая министерство транспорта Узбекистана, для согласования стратегий и продвижения практических шагов. "Мы активно работаем с министерством транспорта Узбекистана, чтобы обсудить ключевые проекты, организовать семинары и стимулировать диалог между заинтересованными сторонами для обеспечения конкретного прогресса", - отметил представитель ЕС.

Представитель подчеркнул, что помимо фокуса на инфраструктуре, ЕС признает, что мягкая связность, такая как содействие торговле, гармонизация таможенных процедур и цифровые решения, играют важную роль в успехе ТМТМ. Для этого ЕС разработал региональную транспортную программу на сумму 30 миллионов евро, направленную на оказание технической помощи Узбекистану и другим странам Центральной Азии. Программа также финансирует подготовительные исследования для будущих инфраструктурных проектов.

"Меры ЕС отражают нашу стратегическую приверженность раскрытию огромного экономического потенциала ТМТМ, а также поддержке Узбекистана в достижении его региональных и глобальных торговых целей", - заключил пресс-секретарь ЕС.