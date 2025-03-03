Генеральный секретарь ШОС посетит страны Центральной Азии

ТАШКЕНТ /Trend/ - В марте 2025 года Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев планирует провести официальные визиты в страны Центральной Азии.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении ШОС.

Визит Ермекбаева в Узбекистан состоится с 4 по 7 марта, в Таджикистан — с 14 по 15 марта, а в Кыргызстан — с 17 по 19 марта.

В рамках турне по Центральной Азии Ермекбаев проведет встречи с руководством стран и внешнеполитических ведомств, примет участие в круглых столах в ведущих политологических центрах и других публичных мероприятиях.

Напомним, что в январе и феврале 2025 года он уже посетил Россию, Беларусь и Индию.