ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан завершили ратификацию Договора о союзнических отношениях.

Как сообщает в понедельник Trend, в ходе переговоров, прошедших при участии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, руководители внешнеполитических ведомств двух стран подписали Протокол и обменялись ратификационными грамотами, что стало завершающим этапом вступления в силу Договора о союзнических отношениях.

Этот важный документ был подписан на двустороннем саммите на высшем уровне, который состоялся 18 апреля прошлого года в Душанбе.

Договор вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами.

Отметим, что Президент Узбекистана находится с рабочим визитом в Таджикистане по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.