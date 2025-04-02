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Президент Узбекистана провел неформальную встречу с Президентом Евросовета

Узбекистан Материалы 2 апреля 2025 22:17 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана провел неформальную встречу с Президентом Евросовета
Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ/ Trend/ - Вечером 2 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел неформальную встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Trend.

Высокий представитель ЕС прибыл в Узбекистан сегодня утром и уже посетил город Бухару, где ознакомился с культурно-историческим наследием узбекского народа.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки.

Были обстоятельно рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему первому саммиту в формате «Центральная Азия - Европейский Союз».

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