Узбекистан и Саудовская Аравия рассмотрели расширение сотрудничества с компаниями Саудовской Аравии

САМАРКАНД /Trend/ - На полях Самаркандского климатического форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял сопредседателя узбекско-саудовского Делового совета, председателя правления компании «ACWA Power» Мухаммада Абунайяна, сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества с компаниями Саудовской Аравии.

Сообщается, что Мирзиёев с удовлетворением отметил динамичное развитие плодотворного партнерства с «ACWA Power», являющейся стратегическим инвестором в сфере «зеленой» энергетики Узбекистана. Было отмечено, что сегодня портфель текущих совместных проектов с компанией достиг 15 миллиардов долларов.

"В декабре прошлого года были подключены к сети 2 ветровые электростанции мощностью по 500 мегаватт в Бухарской области, а также запущены проекты строительства двух солнечных станций совокупной мощностью 1 гигаватт в Самаркандской области и систем хранения энергии в Ташкентской области.

Подчеркнута важность ускоренной реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, инфраструктуры, фармацевтики, модернизации тепло- и водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и других приоритетных направлениях.

В данном контексте указано на необходимость тщательной подготовки запланированного в этом году в городе Самарканде заседания Межправительственной комиссии и бизнес-форума.

На этом Президент Шавкат Мирзиёев завершил свое участие в мероприятиях Самаркандского саммита и климатического форума. Глава нашего государства отбыл в Ташкент", - говорится в сообщении.