Финляндия возлагает большие надежды на ЕИБ для масштабных проектов в Узбекистане - посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Для масштабных проектов Финляндия возлагает большие надежды на Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который недавно подписал Соглашение об открытии регионального представительства в Узбекистане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол Финляндии в Узбекистане Илкка Ряйсянен.

"ЕИБ может сыграть ключевую роль в обеспечении финансирования для устойчивого транспорта, управления водными ресурсами и проектов по климатической устойчивости в Узбекистане", - сказал он.

Посол отметил, что финские компании проявляют растущий интерес к Узбекистану, особенно в связи с его статусом крупнейшего рынка в Центральной Азии и разнообразием природных ресурсов.

"Впечатляющий экономический рост Узбекистана, поддерживаемый целью правительства достичь статуса страны с доходом выше среднего к 2030 году, открывает значительные возможности для финских компаний. Для бизнеса, стремящегося выйти на рынок Центральной Азии, Узбекистан представляет собой привлекательные возможности благодаря улучшенному климату для внешней торговли и инвестиций", - пояснил Илкка Ряйсянен.

По его словам, Финляндия полностью поддерживает стремление Узбекистана присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) с прозрачным, предсказуемым и привлекательным инвестиционным режимом. Он подчеркнул, что это крайне важно для стимулирования роста частного сектора, инвестиций и трансграничной торговли в Узбекистане.

Посол также отметил роль финских учреждений в поддержке развития Узбекистана.

"Например, "Finnvera", Экспортно-кредитное агентство Финляндии, предоставило гарантии с улучшением эффективности для модернизации электростанций, на которых установлены генераторы финской компании Wartsila в Узбекистане. Правительство Финляндии владеет контрольным пакетом компании Finnfund - финансового института развития и инвестора, ориентированного на достижение устойчивого воздействия. Finnfund профинансировала Oasis Credit, первого международного кредитора для микропредприятий и малого бизнеса в Узбекистане", - сказал он.

Илкка Ряйсянен также обратил внимание на программу бизнес-партнерства "Finnpartnership", финансируемую министерством иностранных дел Финляндии и управляемую "Finnfund", которая помогает налаживать связи между финскими и узбекскими компаниями для промышленного сотрудничества.

Что касается управления водными ресурсами, посол подчеркнул опыт Финляндии и ее длительное участие в водных инициативах.

"На глобальном уровне мы разработали "Финский водный путь" - Международную стратегию водной безопасности для ответственного и справедливого управления водными ресурсами. Стратегия основана на финском подходе к устойчивому управлению водными ресурсами, который опирается на тесное межсекторальное сотрудничество. Что касается бассейна Аральского моря, Финляндия имеет длительный опыт сотрудничества. Мы еще в середине девяностых годов внесли вклад в программу Всемирного банка по Аральскому морю. Кроме того, в 1998 году мы финансировали и опубликовали исследование с центральноазиатскими странами под названием "Возможности экологического развития и сотрудничества", которое включало в себя проекты по борьбе с опустыниванием и засухой", - отметил он.

Илкка Ряйсянен подчеркнул, что Финляндия также сделала вклад в Многосторонний фонд по человеческой безопасности для Аральского моря, который был инициирован Узбекистаном.

"Мы внимательно следим за возможностями, которые открываются благодаря Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном, и подписание которого ожидается позже в этом году. Это соглашение откроет захватывающие возможности для совместных программ и проектов сотрудничества в таких областях, как инновации, чистая энергия, горные технологии, цифровизация, транспорт и логистика", - добавил он.