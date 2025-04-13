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В Узбекистане утвердили программу развития вторичного рынка гособлигаций

Узбекистан Материалы 13 апреля 2025 08:31 (UTC +04:00)
В Узбекистане утвердили программу развития вторичного рынка гособлигаций

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане утверждена программа по развитию вторичного рынка государственных облигаций, говорится в постановлении правительства, передает Trend.

Согласно информации, основная цель - модернизация бюджетной системы и повышение эффективности государственных расходов и инвестиций. В рамках программы предусматривается внедрение трёхлетней стратегии управления государственным долгом.

Сообщается, что среди запланированных шагов - стимулирование вторичного рынка гособлигаций и выпуск краткосрочных ценных бумаг.

Кроме того, с сентября текущего года планируется начать публикацию данных о госдолге в статистической базе PSDS.

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