В Узбекистане утвердили программу развития вторичного рынка гособлигаций

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане утверждена программа по развитию вторичного рынка государственных облигаций, говорится в постановлении правительства, передает Trend.

Согласно информации, основная цель - модернизация бюджетной системы и повышение эффективности государственных расходов и инвестиций. В рамках программы предусматривается внедрение трёхлетней стратегии управления государственным долгом.

Сообщается, что среди запланированных шагов - стимулирование вторичного рынка гособлигаций и выпуск краткосрочных ценных бумаг.

Кроме того, с сентября текущего года планируется начать публикацию данных о госдолге в статистической базе PSDS.