Узбекистан и Китай обсудили реализацию ряда приоритетных проектов

ТАШКЕНТ /Trend/ - 10–11 апреля в ходе визита делегации министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана в Китай состоялись встречи с вице-президентом Китайского Эксимбанка Яном Дуннином и заместителем директора Китайского агентства международного развития и сотрудничества (CIDCA) Ли Сюнфеном, говорится в сообщении министерства, передает Trend.

Во время переговоров с руководством Эксимбанка были рассмотрены шаги по ускорению реализации ряда приоритетных проектов. Среди них — поставка специализированной техники и электробоксов, модернизация ирригационных систем в регионах Узбекистана, а также проекты по развитию телекоммуникационной инфраструктуры.

Вице-президент банка выразил готовность лично курировать указанные направления и содействовать оперативному принятию всех необходимых решений. Стороны также договорились ускорить процесс согласования новых проектных пакетов и внедрить систему мониторинга их реализации, предусматривающую классификацию проектов по стадиям выполнения.

По итогам переговоров с представителями CIDCA было достигнуто согласие на расширение действующего списка совместных проектов. Планируется включение новых направлений, в том числе модернизацию научно-исследовательских институтов в Узбекистане, развитие телекоммуникационной сети в отдалённых населённых пунктах и создание лаборатории квантовой метрологии.