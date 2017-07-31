Космическая деятельность Ирана носит мирный характер - руководитель ИКА

31 июля 2017 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В кулуарах подписания соглашения между Иранским Космическим Агентством (ИКА) и Государственным Университетом Кашана в воскресенье руководитель ИКА заявил, что вся космическая деятельность Ирана осуществляется во взаимодействии с международными органами. Об этом пишет IRNA.

Указав на то, что у Ирана хороший опыт в разработке спутников дистанционного зондирования, чиновник сказал, что в 1971 году в городе Карадж был создан первый центр разработки и создания спутников.

«Несколько иранских университетов в настоящее время занимаются созданием ряда спутников дистанционного зондирования, а спутник под названием «Пайаме Амир Кабир» будет готов к запуску менее чем через год», сказал он.

Отметив, что спутник «Зафар» («Победа») также будет готов к запуску через 2 года, замминистра связи и информационных технологий Ирана сообщил, что спутник «Дусти» («Дружба») планируется вывести на орбиту в ближайшее время.

Он также проинформировал, что создание телекоммуникационного спутника не приостановлено, и в связи с этим проведены обширные переговоры с международными компаниями, "чтобы мы смогли удовлетворить потребности страны, создав такой спутник".

Отмечается, что было подписано соглашение о создании исследовательского центра космических наук и открытий в регионе Каму, в пригороде Кашана между руководителем Иранского Космического Агентства и главой Кашанского Университета.

Напомним, что 27 июля в Иране официально открылся космодром имени Имама Хомейни с предварительного запуска ракеты-носителя «Симорг» в космос.

Космодром является первой стационарной платформой Ирана и представляет собой огромный комплекс, осуществляющий все операции по подготовке, запуску, контролю и управлению спутниками.

Космодром имени Имама Хомейни согласуется с последними международными стандартами, он спроектирован и построен квалифицированными специалистами аэрокосмической организации Министерства обороны, способным решить все потребности страны на низкоземной орбите на заключительном этапе.

Ракета-носитель «Симорг» также способна разместить до 250 кг спутников на 500-километровой орбите Земли.

США и ряд европейских стран осудили запуск Ираном ракеты-носитель «Симорг». В то же время официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, комментируя запуск Ираном ракеты-носителя «Симорг», заявила, что Иран снова продемонстрировал действия, противоречащие положениям резолюции СБ ООН.

Azernews Newspaper
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