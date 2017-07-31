На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек

31 июля 2017 12:51 (UTC+04:00)

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего на юго-западе Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Как сообщил глава отдела по связям с общественностью управления по оказанию неотложной помощи Мохсен Ибрагим, шестнадцати пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, еще девять человек были госпитализированы.

По данным телеканала Press TV, подземные толчки были зафиксированы в юго-западной провинции Ирана Чехармехаль и Бахтиария. Эпицентр располагался в двух километрах от города Накан (Naqan). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Генеральный директор Центра управления в кризисных ситуациях провинции Саттар Фархади сообщил, что в результате землетрясения были повреждены электросети, в горах произошел камнепад, на стенах нескольких домов появились трещины.

В пятницу на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Тогда пострадали восемь человек.

Azernews Newspaper
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