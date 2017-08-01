Пуск ракета-носителя "Симорг" был успешным - министр обороны

1 августа 2017 14:12 (UTC+04:00)

Министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан заявил, что пуск ракета-носителя "Симорг" в минувший четверг, 27 июля, был успешным и отметил, что не ожидает от США признания этого факта, передает РИА Новости.

"Ракета-носитель "Симорг" была успешно запущена и мы достигли наших целей и не ожидаем, что США скажут, что он был успешным", — цитирует агентство Fars заявление Декхана журналистам.

Иран 27 июля провел успешное испытание ракеты-носителя собственного производства "Симорг" для вывода спутников на орбиту, запустив ее в космос. По данным телеканала IRINN, ракета способна выводить спутник весом до 250 килограммов на орбиту Земли высотой 500 километров.

После чего телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что разведка США считает, что запуск ракеты-носителя Ираном в четверг был неудачным.

Azernews Newspaper
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