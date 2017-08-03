Национальный прогресс невозможно без взаимодействия с миром - президент Рухани

БАКУ /Trend/ - Переизбранный президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани сказал, что устойчивый национальный прогресс невозможно без взаимодействия с миром, сообщает IRNA.

Рухани на церемонии утверждения в должности президента Верховным Лидером сказал, что абсолютное искоренение нищеты из иранского общества и формирование всеобъемлющей системы социального обеспечения – на повестке дня новой администрации.

Состоялась официальная церемония передачи власти переизбранному президенту Хасану Рухани в Тегеране.

Верховный Лидер Ирана Айатолла Али Хаменеи передал Рухани указ о вступлении в должность.

Церемония утверждения в должности Верховным Лидером Ирана нового главы исполнительной власти страны Хасана Рухани началась с исполнения национального гимна Исламской Республики Иран. Затем был зачитан священный Коран.

Спикер иранского парламента Али Лариджани, глава судебной власти Садек Амоли Лариджани, председатель Корпуса Стражей Исламской Революйии Ахмад Джаннати и ряд высокопоставленных лиц присутствовали на церемонии.

В продолжение церемонии с докладом о проведении 12-х президентских выборов в Иране, а также об их итогах выступил министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли. По словам министра, власти предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности на выборах по всему Ирану.

Церемония инаугурации состоится 5 августа в Меджлисе (парламенте Ирана) с участием гражданских и военных чиновников из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 парламентариев и 92 высокопоставленных международных делегаций.

Напомним, 19 мая прошли 12-е действующие президентские выборы, на которых президент Ирана Хасан Рухани был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов.

Хасан Рухани (родился в 1948 году), нынешний иранский президент, является членом Совета по целесообразности и Совета экспертов, который назначает Лидера страны. Предыдущие должности, на которых он работал, включают членство в Меджлисе (парламенте Ирана) и руководство Высшим советом национальной безопасности Ирана.

В 2013 году Рухани удалось набрать 50,68 % голосов, и тем самым получить абсолютное большинство уже в первом туре.

В голосовании на выборах приняли участие более чем 41 миллион человек, обеспечив явку 73%. По результатам окончательных подсчетов Рухани набрал 22 013 миллиона голосов.