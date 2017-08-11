Салехи вновь утвержден в должности главы ОАЭИ

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани в указе в четверг вновь назначил Али Акбара Салехи вице-президентом и главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), сообщает İRNA со ссылкой на сайт президента.

Согласно сайту президентского офиса, в тексте указа говорится: «На основании статьи 124 Конституции, и учитывая ваш вклад, научную деятельность и успешное исполнительное руководство, а также ценные усилия в ядерной сделке, я назначаю вас в качестве вице-президента и руководителя Организации по атомной энергии Ирана».

«Хотелось бы надеяться, что в свете божественного благословения и сотрудничества с научными элитой вы будете успешно служить благородному народу Ирана и исламскому истеблишменту, соблюдая закон, умеренность и этический устав правительства благоразумия и надежды», - сказал он.