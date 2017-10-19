Иран и Россия подчеркнули необходимость дальнейшей координации в борьбе с терроризмом

Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации в рамках регионального и международного военно-технического сотрудничества, а также борьбы с терроризмом.

Министр обороны Ирана и поддержки вооружённых сил бригадный генерал Амир Хатами провёл сегодня телефонный разговор с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Об этом в четверг сообщили агентству ИРНА в управлении пресс-службы Минобороны Ирана.

В ходе телефонного разговора Хатами сказал, что развитие оборонного сотрудничества между Ираном и Россией занимает особое место в оборонной дипломатии Исламской Республики Иран, и добавил: «Повышение энергетического и оборонного потенциала двух стран в целях укрепления безопасности и мира в периферийной, региональной и международной среде является одним из главных приоритетов сотрудничества между Тегераном и Москвой».

«Гнев и обострение давления США на Исламскую Республику Иран проистекают из сотрудничества двух стран в борьбе с международным терроризмом, в частности, в Сирии», отметил глава минобороны Ирана, заявив, что несоблюдение США условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому приведёт мир к беспорядку.

Выразив благодарность за поддержку российской стороной Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Хатами заявил: «КСИР – мощные руки Исламской Республики Иран, правительства и народов региона в борьбе с терроризмом, и ни один из факторов не может снять с него эту ответственность».