Иранский переговорщик по ядерной проблеме приехал в Москву

Заместитель министра иностранных дел Ирана прибыл в Москву в четверг утром, чтобы принять участие в московской конференции по нераспространению, запланированной на 19-21 октября. Находясь в Москве, Аббас Аракчи проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Рябковым по различным вопросам, в частности, обсудит недавнюю анти-иранскую стратегию, принятую президентом США Дональдом Трампом 13 октября, передает Иран (ИРНА).

Визит Аракчи в Москву проходит в рамках регулярных переговоров между иранскими и российскими официальными лицами по различным вопросам, включая ядерную сделку от июля 2015 года, также известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан между Ираном и 6 мировыми державами (США, Великобритания, Россия, Китай и Франция плюс Германия).

Несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор подтверждало верность Тегерана в ядерной сделке 8 раз, президент США принял новую стратегию в отношении Тегерана в своём выступлении в минувшую пятницу, в ходе которого он отклонил приверженность Тегерана ядерному соглашению и передал этот вопрос Конгрессу.

Конгресс США должен принять решение в течение 60 дней.

Позиция Трампа против СВПД подвергалась критике со стороны многих стран, международных организаций, политических сообществ и мировых СМИ.

СВПД – это международная сделка, которую даже американские республиканцы назвали эффективным соглашением. Они считают, что если США выйдут из сделки, они окажутся в изоляции.