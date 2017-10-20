Тегеран и Баку подчеркнули необходимость борьбы с террористическими группировками

20 октября 2017 12:10 (UTC+04:00)

"Иран и Азербайджанская Республика больше, чем раньше должны взаимодействовать в области обеспечения безопасности и борьбы с экстремическими и терриристическими группировками в регионе", сказал иранский вице-президент.

Как сообщает ИРНА, Исхак Джахангири на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал двусторонное, региональное и международное сотрудничество между двумя странами хорошим, выразив надежду, что проведение трёхсторонней встречи Ирана, Азербайджана и Турции сможет скорее снять препятствия на пути расширения взаимодействий.

Указав на усилия двух стран по созданию транспортного коридора между Персидским заливом и Черным морем, Джахангири сказал: "этот маршрут сможет укреплять региональное сотрудничество между Грузией, Азербайджаном и Ираном".

Подчеркнув, что железная дорога Решт-Астара-Баку завершается, иранский вице-президент сказал: "Надеемся, этот проект будет готов к эксплуатации перед визитом президентом Азербайджанской Республики в Тегеран".

Напомнив о том, что терриристические и такфиристические группировки создали серьёзные кризисы в таких странах мира, как Ирак и Сирия, Джахангири сказал, что в настоящее время нам удалось положить конец этим насилиям, воостановить спокойствие и избавиться исламские страны от такой беды, которая принесла мировые державы в этот регион.

Ильхам Алиев, в свою очередь, указал на общую позицию двух стран по развитию двусторонних отношений и противодействию терроризму и экстремизму, выразив удовлетворение тем, что сегодня уничтожены базы террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).

"Это мой второй визит в красивую страну Иран в текущем году; надеюсь, что пройдёт успешно трёхсторонная встреча президентов Ирана, Азербайджана и России", добавил он.

Azernews Newspaper
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