Мировое сообщество твёрдо поддерживает СВПД

20 октября 2017 15:24 (UTC+04:00)

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не является двусторонним соглашением между Ираном и США", заявил глава МИД Ирана.

Мохаммад Джавад Зариф в интервью американскую телеканалу CBS NEWS рассказал об антииранском выступлении президента США Дональда Трампа и реакции Ирана на выход Вашингтона из ядерной сделки, передает Иран (ИРНА).

"Какую бы политику ни проводил Трамп, пока Соединённые Штаты Америки действуют в рамках международных правил, они должны быть привержены не только ядерной сделке, подписанной правительством США, но и резолюции Совбеза ООН", заявил Зариф.

По его словам, Соединённые Штаты Америки являются постоянным членом Совета Безопасности ООН. И если они не будут поддерживать резолюцию, за которую сами проголосовали и даже спонсировали, тогда авторитет этого учреждения, которое США считают очень важным, упадёт.

Зариф отметил, что в случае выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки, ни одна страна не станет доверять администрации США, так как действительность любого договора зависит от срока полномочий президента страны

"Эта администрация выходит из всех договоров. Кто-то называет это явление доктриной выхода администрации. Она вышла из НАФТА, из соглашения Транстихоокеанского партнёрства, из ЮНЕСКО, поэтому люди больше не могут доверять слову Соединённых Штатов Америки. Чтобы США присоединились ко многим международным договорам, мировое сообщество пошло на уступки, но теперь никто не собирается идти на какие-либо уступки Соединённым Штатам Америки, так как им известно, что следующий президент США вернётся и скажет: "Этого было недостаточно, мы не удовлетворены", заявил глава МИД ИРИ.

Azernews Newspaper
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