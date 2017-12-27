В Иране произошло землетрясение, погиб один человек и не менее 75 пострадали (Обновлено)

Число пострадавших в результате землетрясения на севере Ирана возросло до 75 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

"Из 75 пострадавших в результате этого землетрясения на месте медицинская помощь была оказана 53 людям", — заявил глава управления по кризисным ситуациям провинции Альборз Мехди Мехрур, отметив, что 22 человека находятся в медицинских учреждениях.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.

11:47 (GMT+4) В результате землетрясения магнитудой 4,2 в иранской провинции Альборз погиб один человек и не менее 57 пострадали. Об этом сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, сообщает IRNA.

Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 35,68 градуса широты и 50,93 градуса долготы. Напомним, 21 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тегеране в 23:27 по местному времени.

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