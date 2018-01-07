Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 50 человек

7 января 2018 13:45 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в иранской провинции Керманшах на западе страны увеличилось до 51 человека, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя местной администрации.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу днем, его эпицентр находился в восьми километрах юго-восточнее города Сере-Поле-Захаб (провинция Керманшах). Ранее сообщалось более чем о 20 пострадавших.

Как заявил агентству глава службы управления по кризисным ситуациям провинции Реза Махмудиан, в результате землетрясения пострадал 41 человек из города Касре-Ширин, еще девять - из города Гилан-э-Герб.

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