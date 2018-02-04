В Иране за незаконную ловлю задержали четыре индийских судна

Береговая охрана Ирана задержала на реке Шатт-эль-Араб недалеко от Персидского залива четыре индийских рыболовных судна и 22 члена экипажа за незаконную ловлю рыбы, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на представителя ведомства, передает РИА Новости.



Представитель береговой охраны города Абадан Мохаммад Али Мусиванд заявил, что четыре индийских рыболовных лодки незаконно проникли в территориальные воды Ирана и были задержаны в ночь на воскресенье. Другие подробности инцидента не сообщаются.





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