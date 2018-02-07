В Иране заявили, что не позволят США разделить Сирию

7 февраля 2018 18:17 (UTC+04:00)

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран не позволит США разделить Сирию, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

"Иран поддерживает территориальную неприкосновенность Сирии и не примет какую-либо агрессию в отношении сирийской территории", - сказал Велаяти.

Он заявил, что США думают о том, чтобы "раздробить" Сирию и уже предприняли предварительные шаги, чтобы "создать и признать государство" на восточном берегу Евфрата, на территориях, где преимущественно проживает курды. По словам Велаяти, Иран намерен противостоять действиям по разделу Сирии и помочь стране и ее союзникам при необходимости.

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