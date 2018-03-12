Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене

12 марта 2018 07:31 (UTC+04:00)

Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter полиции города.

"Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, инцидент произошел у посольства Ирана в Вене. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.

Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил травму плеча, он доставлен в больницу. Мотивы нападавшего пока не называются.

Это второе нападение с ножом в вене за последние дни. Седьмого марта неизвестный напал на прохожих возле парка Пратер, а затем скрылся с места преступления. Позднее его задержала полиция.

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