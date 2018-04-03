В Афинах произошла попытка покушения на сотрудников посольства Ирана

3 апреля 2018 00:10 (UTC+04:00)

Полиция Греции расследовала попытку покушения на жизнь двух сотрудников посольства Исламской Республики Иран в Афинах, напавший — 47-летний гражданин Ирана арестован, передает РИА Новости со ссылкой на полицию.

По информации полиции, ЧП произошло 28 марта во второй половине дня. Иранец пришел к посольству и с намерением убийства с ножом напал на двух сотрудников посольства, ранив их, сообщает полиция.

Полиция в ходе расследования установила личность нападавшего и 1 апреля арестовала его. Иранец признался в нападении, а также в двух случаях поджога входа в посольство в прошлом, говорится в сообщении.

Дело было передано прокурору районного суда в Афинах, выдан ордер на арест иранца.

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