Иран осудил удар Израиля по сирийской авиабазе

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми осудил авиаудар Израиля по сирийской авиабазе Тифо р(Т-4), в результате которой погибли четыре иранских военных советника, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Нападение Израиля на Сирию является нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны и противоречит всем международным законам и нормам, и только усложняет критическую ситуацию в Сирии и регионе", - заявил Касеми.

По словам Касеми, целью удара является укрепление позиций террористических группировок в регионе.

"Действия Израиля были совершены с целью отвлечь общественное внимание от бедствия в Газе, в результате которого погибли десятки человек и еще тысячи получили ранения", - добавил представитель МИД.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны РФ сообщило, что удар по базе нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля - до цели долетели три ракеты, остальные пять были сбиты. Израиль пока никак не прокомментировал сообщение российского оборонного ведомства.

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