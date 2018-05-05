Правительство Ирана не связано с блокировкой Telegram, заявил Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его правительство никак не связано с блокировкой мессенджера Telegram на территории страны и назвал блокировку "заказным постановлением" судебных органов, пишет РИА Новости.

"Если решение об ограничении или блокировке связей между людьми принималось на высочайшем уровне строя, то об этом должны узнать те, кому по-настоящему принадлежит страна, - народ", - написал Роухани в своем Instagram, снабдив пост несколькими тегами, в том числе тегом "Заказное постановление".

Он также пояснил, что политика 11-го и 12-го по счету правительств (предыдущий и текущий президентские сроки Роухани) была направлена на создание безопасного киберпространства, однако подчеркнул, что решение о блокировке не принимала исполнительная власть.

"До сих пор ни одна социальная сеть или мессенджер не были заблокированы этим правительством, и не будут", - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник прокуратура Тегерана по культурным вопросам и СМИ издала указ, потребовав от интернет-провайдеров и телефонных операторов полностью заблокировать популярный в стране мессенджер Telegram, объяснив это в том числе соображениями безопасности страны, многочисленными жалобами со стороны граждан и использованием мессенджера террористическими группировками.

Перед этим, в середине апреля, от Telegram с целью поддержки национальных мессенджеров отказался верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чьему примеру последовали и другие высокопоставленные лица страны. При этом власти Ирана чуть позже обязали госорганы перейти на местные мессенджеры.

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