Любые новые санкции США станут нарушением резолюции СБ ООН - Роухани

10 мая 2018 19:02 (UTC+04:00)

Любые новые санкции США против Ирана будут считаться нарушением резолюции СБ ООН 2231 и идти вразрез международным положениям, заявил президент Ирана Хасан Роухани в разговоре с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

"Любого рода новые санкции со стороны США против Ирана будут идти вразрез с резолюцией СБ ООН 2231 и международными положениями", - заявил Роухани, согласно заявлению на информпортале иранского президента.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил, что, даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана "на наивысшем уровне".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза. Переговоры шли с переменным успехом в течение нескольких лет.

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