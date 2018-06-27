Политика Трампа оставляет США в изоляции, заявил вице-президент Ирана

Президент США Дональд Трамп своей политикой изолирует США от всего остального мира, который становится более сплоченным, заявил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи.

"Принимая во внимание то, что делает Трамп, мы наблюдаем, как мир сбит с толку, все друг с другом объединяются. Я думаю, что Трамп делает весьма хорошее дело, объединяя остальной мир, а себя изолируя", — приводит его слова РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

Говоря об отношениях Ирана с Россией, Салехи заявил, что Тегеран воспринимает Москву как стратегического партнера, отметив, что, по его представлению, Москва в свою очередь рассматривает Тегеран таким же образом.

Он также отметил, что Европа как союзник США также находится в состоянии растерянности и не знает, что делать в отношениях с Вашингтоном.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня.

В ответ ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% с 22 июня на импорт определенной продукции из Соединенных Штатов на общую сумму до примерно 2,8 миллиарда евро.

Китай объявил о введении ввозной пошлины в 25% на 659 наименований товаров из США. Индия повысит пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, продуктов из стали и железной руды из США вплоть до 60%.

РФ в ближайшее время тоже введет ответные импортные пошлины на американские товары, которые имеют аналоги на российском рынке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.