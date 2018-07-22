В Иране число пострадавших при землетрясении выросло до 128 человек(Обновлено)

22 июля 2018 18:47 (UTC+04:00)

08:01 (GMT+4) По меньшей мере 128 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщают зарубежные СМИ.

Губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд (Houshang Bazvand) сообщил, что пострадавшим оказали помощь, им не понадобилась госпитализация. В результате землетрясения были повреждены дома местных жителей.

Ранее сообщалось, что третье за сутки землетрясение произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Толчки ощущались практически на всей ее территории. Кроме того, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в это же день в провинции Хормозган на юге страны. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.

08:01 (GMT+4) Более 20 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ

По данным агентства, в результате землетрясения пострадали 26 человек. Сообщается, что были повреждены дома местных жителей. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.

Напомним, что третье за сутки землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана.

Первые толчки (магнитудой 4,7) были зафиксированы в 9.34 по местному времени, второе землетрясение (5,7) последовало приблизительно через три минуты. Очаги землетрясений залегали на глубине 22 и восемь километров соответственно.

Как сообщил представитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регион были направлены группы спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали. Кроме того, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в это же день в провинции Хормозган на юге страны.

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