Иран провёл военные учения в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провёл на днях военные маневры в Персидском заливе в рамках ежегодной программы учений, целью которых является противодействие возможным угрозам со стороны соперников. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря КСИР Рамазана Шарифа.

"Эти учения проводились с целью контроля и охраны безопасности международного водного пути в рамках программы ежегодных военных учений КСИР", - уточнил представитель КСИР.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари "выразил удовлетворение успешным проведением военно-морских учений КСИР, подчеркнув необходимость поддержки и повышения степени готовности войск к обороне и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, противостояния угрозам и возможным авантюрным действиям врагов".

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства. 4 июля КСИР заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Лидер США обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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