Представитель Роухани передаст Эрдогану послание от него

Руководитель администрации президента Ирана Хасана Роухани Махмуд Ваези отправился в четверг в Турцию для передачи послания Роухани президенту Турции Тайипу Эрдогану. Об этом сообщило агентство IRNA, передает РИА Новости.

Ваези также проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и рядом высокопоставленных чиновников.

8 августа турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Анкара не намерена отказываться от экономических связей с Тегераном после возобновления санкций США против Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.