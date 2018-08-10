Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию из-за санкций США

Экспорт нефти Ирана в июле продолжил снижаться в преддверии полного восстановления санкций США против страны в ноябре: закупки сокращают европейские потребители, а поставки во Францию и Южную Корею полностью остановились, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе, передает РИА Новости.

"Экспорт нефти Ирана упал на 90 тысяч баррелей в сутки, до 2,19 миллиона баррелей в сутки, поскольку европейские потребители сокращают свои закупки, а Южная Корея полностью их прекратила в преддверии восстановления американских санкций (против Ирана - ред.) в ноябре", - пишет МЭА.

"Согласно данным по отслеживанию судов компании Kpler, экспорт нефти Ирана в Европу, включая Турцию, в июле снизился на 140 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 410 тысяч баррелей. При этом в 2017 году этот показатель в среднем составлял 750 тысяч баррелей в сутки. А поставки во Францию полностью прекратились", - продолжает агентство.

Более того, по информации МЭА, администрация США отклонила просьбу французской Total на получение исключения из американских санкций, которое позволило бы компании продолжить работу в Иране и сохранить свое участие в проекте "Южный Парс 11".

В то же время, экспорт иранской нефти в страны Азии в июле вырос - на 50 тысяч баррелей в сутки, до 1,65 миллиона баррелей в сутки, поскольку закупки увеличил Китай, а Индия вообще нарастила их до рекордного уровня. МЭА, однако, напоминает, что первая часть санкций США против Ирана уже вступила в силу и направлена она на финсектор страны. Уже сейчас это может затруднить покупку нефтеперерабатывающими предприятиями иранской нефти. С полным восстановлением санкций ситуация может только усугубиться и стать даже более плачевной, чем в прошлом.

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