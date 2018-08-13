Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения Fateh Mubeen. Об этом со ссылкой на министерство обороны Ирана сообщает агентство Tasnim, передает ТАСС.

На презентации присутствовал глава иранского военного ведомства Амир Хатами, который поздравил армию и военных конструкторов с завершением работы над новой ракетой. "Сегодня наша промышленность обеспечивает все разнообразные потребности страны в области обороны", - отметил он. Технические характеристики ракеты в сообщении Tasnim не приводятся.

В пятницу американские СМИ сообщили, что разведка США засекла первое в текущем году испытание Ираном баллистической ракеты семейства Fateh. Ракета была запущена с базы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) на юго-востоке страны и пролетела более 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на иранской территории.

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению развития ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у соперников страны в регионе приняты на вооружение баллистические ракеты.

Вашингтон неоднократно критиковал Тегеран за развитие ракетной программы. 13 марта президент США Дональд Трамп принял решение продлить на один год санкции против Ирана, введенные в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

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