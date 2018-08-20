Концерн Total прекратил деятельность в Иране

20 августа 2018 15:04 (UTC+04:00)

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил в понедельник, что французский нефтегазовый концерн Total официально прекратил деятельность в Исламской Республике, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

"Total официально вышла из проекта "Южный Парс. Фаза 11", - сказал Зангане. Министр напомнил, что "компания объявила о выходе из соглашения более двух месяцев назад".

Total является ведущим участником консорциума по освоению крупнейшего в мире газового месторождения с долей 50,1%. Еще 30% принадлежит китайской CNPC, 19,9% - иранской Petropars. Запасы месторождения оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение "Южного Парса", разделив всю его площадь на 28 фаз.

Ранее в Total заявили о намерении покинуть иранский проект в связи с санкциями, которые после одностороннего выхода из ядерной сделки с Ираном повторно вводят США. В заявлении указывалось, что из-за санкций компания не сможет продолжать участвовать в проекте "Южный Парс. Фаза 11" и вынуждена будет прекратить все операции с ним до 4 ноября.

Власти Ирана дали Total 60 дней на то, чтобы найти способ обойти санкции США. Согласно условиям контракта, если Total выйдет из проекта, ее долю выкупит CNPC.

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