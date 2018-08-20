Французская Total подтвердила уход из Ирана из-за санкций США

Французская нефтяная компания Total подтвердила, что прекращает работу в Иране, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании, передает РИА Новости.

Total уведомила иранские власти о своем выходе из газового проекта "Южный Парс 11" после того, как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в Иране, который находится под санкциями США. Ранее в понедельник об уходе Total из Ирана заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

"Что касается будущего доли Total, мы не были проинформированы о официальной позиции CNPC, но, как мы уже заявляли, китайская государственная компания CNPC имеет право забрать нашу долю, если примет такое решение", - приводит агентство сообщение компании.

В середине мая Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от США, которое могло бы защитить ее от вторичных санкций по американскому законодательству.

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 "Южного Парса" с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Сейчас доля CNPC в "Южном Парсе" составляет 30%, еще 19,9% у иранской компании Petropars.

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