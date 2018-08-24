Google удалила из своих сервисов 58 аккаунтов, связанных с Ираном

24 августа 2018 03:45 (UTC+04:00)

Корпорация Google удалила со своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и "имеющих причастность к политически мотивированному фишингу". Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщается в блоге Google.

Согласно пресс-релизу, корпорация обнаружила, что эти аккаунты имеют связь с иранской телерадиовещательной корпорацией ИРИБ. "Мы выявили и удалили целый ряд аккаунтов, связанных с ИРИБ", - говорится в сообщении. В числе удаленных оказались 39 каналов на видеохостинге YouTube, шесть блогов на сервисе Blogger.com и 13 аккаунтов в социальной сети Google+.

Выводы о связи аккаунтов с ИРИБ компания сделала, в том числе, на основе их технических данных.

В Google также добавили, что они продолжают наблюдать за деятельностью российского "Агентства интернет-исследований". Отмечается, что с прошлого года корпорация удалила 42 связанных с компанией канала на YouTube, которые содержали 58 видео политической тематики на английском языке.

Фишинг представляет собой вид интернет- мошенничества, цель которого - узнать логин и пароль пользователя и получить доступ к его аккаунтам и банковским счетам.

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