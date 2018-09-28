Иран рассчитывает, что Индия продолжит закупать у него нефть

Иран рассчитывает, что Индия продолжит закупки иранской нефти, несмотря на намерение США ввести с ноября санкции в отношении Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам встречи с главной МИД Индии Сушмой Сварадж в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

"Наши индийские друзья всегда были категоричны относительно своего намерения продолжить экономическое сотрудничество и импорт нефти из Ирана. И я услышал такое же заявление от своей индийской коллеги", - цитирует Зарифа газета.

"У нас сложилось всестороннее сотрудничество с Индией, и это всестороннее сотрудничество также включает сотрудничество в топливо-энергетической сфере, потому что Иран всегда был надежным поставщиком энергоносителей для Индии", - добавил он.

Отмечается, что официальных комментариев от индийской стороны пока не последовало.

Напомним, Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября. США призвали всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана.

По данным СМИ, ряд индийских компаний-нефтепереработчиков могут перестать закупать у Ирана сырую нефть с ноября, опасаясь оказаться в санкционном листе США. Однако Нью-Дели на официальном уровне пока заявляет, что не намерен отказываться от иранской нефти, поскольку Тегеран предлагает дешевую доставку и длинные сроки кредитования.

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