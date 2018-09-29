ЕС разработает механизм для работы с Ираном

29 сентября 2018 09:13 (UTC+04:00)

Согласно переговорам с европейскими коллегами, специальный механизм ЕС для расчётов с Ираном будет разработан до 4 ноября, когда вступит в силу второй этап санкций США против Ирана. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, сообщает ИРНА.

"Европейцы должны разработать механизмы для работы с Ираном до 4 ноября, когда вступит в силу второй этап нефтяных и банковских санкций Вашингтона против Тегерана. Либо, по крайней мере, определить его структуру и реализовать часть его до названной даты", заявил Аракчи, комментируя переговоры Ирана с европейцами по противодействию односторонним санкциям США.

По его словам, второй пакет ограничительных мер США против Ирана уже вступили в силу. "США объявили, что новый пакет санкций официально начнётся 4 ноября, но эти ограничительные меры уже неофициально вступили в силу, так как те, кто не сможет закупить иранскую нефть с 4 ноября, уже перестали покупать нефть из Ирана", пояснил замглавы МИД по политическим вопросам.

В понедельник в Нью-Йорке состоялась вторая министерская встреча по Ирану после выхода США из сделки. По итогам заседания глава МИД Ирана и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили с совместным заявлением. В нём отмечается, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

По словам Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Остальные участники сделки теперь уже "Пятёрки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнёры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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