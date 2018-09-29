Глава МИД Ирана провел встречу со шведской коллегой

29 сентября 2018 11:13 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со шведской коллегой Маргот Вальстрём актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в кулуарах 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает в субботу ИРНА.

Министры иностранных дел Ирана и Швеции в ходе переговоров обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому и сотрудничество в экономической сфере.

Стороны в частности обсудили ряд актуальных вопросов региональной повестки дня, в том числе развитие ситуации в сирийском Идлибе, недавний теракт в время военного парада в иранском Ахвазе. Дипломаты также обсудили ситуации вокруг Ирака, Афганистана и Йемена.

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