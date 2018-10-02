В Астрахани судно из Ирана село на мель

2 октября 2018 11:00 (UTC+04:00)

Теплоход "Вафа-3" под флагом Ирана сел на мель в Астраханской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС, передает во вторник ТАСС.

"Судно следовало из иранского Ноушехра в Астрахань и село на мель в районе 153-го км Волго-Каспийского морского судоходного канала", - уточнили в ГУ МЧС.

На борту теплохода находятся 15 человек, пострадавших нет. Запас еды на судне рассчитан на 10 дней.

"Пробоин у теплохода нет, утечки нефтепродуктов не произошло. Экипаж предпринимает меры самостоятельно снять судно с мели", - сообщили в региональном МЧС. По данным управления, на судне отсутствует груз.

Сейчас решается вопрос о привлечении буксира.

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