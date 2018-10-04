Россия ищет механизмы для работы в Иране без ущерба от санкций США

4 октября 2018 13:24 (UTC+04:00)

Россия ищет механизмы, чтобы российские компании продолжили работать в Иране без ущерба от возможных санкций США. Об этом сообщил в интервью глава Минэнерго России Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН), передает в четверг РИА Новости.

"Безусловно, нужно с юридической точки зрения оценивать дальнейшие возможности и механизмы взаимодействия с Ираном, чтобы наши компании не понесли ущерба, особенно публичные компании. Мы сегодня этим занимаемся, ищем такие инструменты и механизмы", — сказал Новак.

Он не уточнил, какие это могут быть механизмы, чтобы не создавать риски для компаний. Новак еще раз подчеркнул, что Россия выступает против санкций к Ирану.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

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