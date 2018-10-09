Россия, Турция и Иран согласуют работу конституционной комиссии с де Мистурой

У стран-гарантов есть проект правил и процедур работы будущей конституционной комиссии Сирии, сейчас идет его обсуждение со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает во вторник РИА Новости.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. Этот вопрос был одним из ключевых на их четырехсторонних переговорах в середине сентября в Женеве.

"Наряду с формированием конституционного комитета, естественно, обсуждаются между нами, но пока еще не согласованы окончательно, правила и процедуры. То есть, там будет написано, как будет приниматься решение, как долго будет работать, что будет в случае неизбежного возникновения, коль скоро там будут представлены полярные взгляды, противоречий, нестыковок подходов, как это будет все преодолеваться. Все это мы сейчас обговариваем", — пояснил Вершинин.

"Не скрываю, у нас есть проект того, как это должно работать", — добавил он.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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