Южная Корея всё ещё стремится к продолжению торговых связей с Ираном

10 октября 2018 15:07 (UTC+04:00)

Несмотря на угрозы США по прекращению импорта иранской нефти, власти Южной Кореи все ещё стремятся сохранить торговые связи с Ираном и иметь доступ к иранской нефти, передает в среду ИРНА.

Власти Южной Кореи, которые заняли положительную позицию в отношении Ирана, следят за улучшением ситуации для деятельности корейских компаний, работающих в Иране.

Они намерены вести переговоры с США, чтобы причинить наименьший ущерб корейским компниям в тороговле с Тегераном и освободиться от действия нефтяных санкций в отношении Ирана.

Партнёрство Ирана и Южной Кореи выгодно обеим сторонам, поэтому эти страны ищут различные пути для продолжения экономических отношений.

По словам посла Ирана в Сеуле, объём торгового оборота между Ираном и Южной Кореей достиг 14 миллиардоа долларов в 2017 году. Иран экспортировал товары стоимостью 8 млрд. долларов в Южную Корею, 98 процентов из которых стоимостью 7,9 миллиарда долларов относится к нефтяной продукции.

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