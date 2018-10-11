Дагестан первым в России начнет поставки говядины в Иран

11 октября 2018 09:26 (UTC+04:00)

Соглашение о поставках 800 тонн говядины из России в Иран подписали дагестанская и иранская компании в рамках проходящей в Москве XX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень". Дагестан станет первым регионом России, который начнет поставки говядины в Иран. Об этом сообщил замначальника управления агропродовольственных рынков, переработки и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, передает в четверг ТАСС.

"Мы подписали соглашение с иранской стороной о поставке 800 тонн нашей говядины. Мы первые в России по (поставкам) говядины заходим в Иран. Контракт подписан на 393 миллиона рублей. Наш СПоК "Агросоюз" будет поставлять до сентября следующего года", - сказал Гусейнов.

"Поставки говядины начнутся с конца октября текущего года. Если мы выполним этот объем - 800 тонн - (своевременно), то автоматически контракт продлевается", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, контракт был заключен между СПоК "Агросоюз" Ногайского района республики и иранской фирмой "Ayance Pazhohi Fardi" в присутствии врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Юбилейная XX Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит в Москве 10-13 октября, организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ. В мероприятии принимают участие представители более 60 регионов и 15 зарубежных стран, в течение четырех дней будут работать семь тематических площадок. В этом году свои коллективные стенды и стенды отдельных предприятий представят 47 субъектов России. Они презентуют крупные инвестиционные организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, проекты развития сельских территорий и кооперации, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

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