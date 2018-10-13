В Иране открылась 18-я Тегеранская международная промышленная выставка

18-я Международная промышленная выставка начала работу в субботу с участием 180 иностранных компаний из 11 стран мира на Тегеранском выставочном комплексе, передает в субботу ИРНА.

На церемонии открытия выставки, в которой приняли участие более 560 отечественных и зарубежных компаний, присутствовали замминистра промышленности, рудников и торговли Мансур Моазами, а также председатель Организации промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO) Мохаммад Хазраии Кахрамани.



Хазраии Кахрамани отметил, что выставка проходит в комплексе площадью более 30 тысяч квадратных метров, в семи залах и открытых пространствах. Германия, Индия, Китай, Тайвань, Россия, Япония, Алжир, Швейцария, Италия, Чехия и Франция и представляют свои последные технологии на этой выставке.



Одна из важнейших целей проведения выставки состоит в установлении прямых контактов между производителями промышленной продукции и ее потребителями.



Основные профили выставки составляют гидравлика, пневматика, обработка поверхности, механизмы и оборудование, приборы контроля / испытаний / измерений и анализа поверхности, поверхностная обработка и нанесение химических покрытий, системы защиты окружающей среды при отделке поверхностей и т.д.



18-я Тегеранская международная промышленная выставка проходит 13-16 октября в столице Ирана.

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