Исполнительный секретарь ФАТФ считает позитивным сотрудничество с Ираном

15 октября 2018 14:49 (UTC+04:00)

Исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Дэвид Льюис назвал позитивным результат сотрудничества Ирана с ФАТФ, передает в понедельник ИРНА.

В ответ на вопрос о том, способствует ли исключение Ирана из чёрного списка ФАТФ сохранению отношений с другими странами, Льюис в интервью BBC сказал: "Да, конечно. Невзирая на позицию различных стран по санкциям в отношении Ирана, результат сотрудничества Тегерана и ФАТФ будет позитивным".

Указав на результаты членства стран в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Льюис сказал, что такой акт сможет обеспечить почву этим странам для ведения бизнеса с остальными странами и демонстрации всему миру безопасных мест для инвестиций.

Отвечая на вопрос о том, ли смогут США помешать исключению Ирана из чёрного списка, исполнительный секретарь ФАТФ заявил: "Мы не можем заставить никакую страну вести бизнес с другими стрнами, но согласно междунароным техническим стандартам, можем дать оценку того, что страна является безопасным местом для инвестиций и бизнеса".

Он отметил, что цель Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег заключается в том, чтобы страны предпринимали меры для предотвращения злоупотреблений террористических группировок.

"ФАТФ не решает вопрос о том, что какие группировки считаются террористическими, это решает ООН", добавил он.

Несмотря на тот факт, что Иран является одним из противников терроризма и в очередной раз стал жертвой терактов со стороны групп, поддерживаемых Западом и региональными странами, Льюис выразил надежду, что Иран объявит терроризм нелегальным.

Напомним, 7 октября представители иранского парламента подтвердили присоединение Ирана к Конвенции по борьбе с финансированием терроризма (CFT).

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