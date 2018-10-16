Рухани заявил о планах Ирана по противостоянию психологической и торговой войнам

Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду на лучшее будущее, заявив, что правительство имеет обширные планы по противостоянию психологической и торговой войнам, передает вовторник ИРНА.

Глава иранского правительства на встрече с рядом преподавателей подчеркнул важность надежды в борьбе с противниками, заявив, что США не смогут продолжать антииранскую политику в долгосрочной перспективе.



Рухани отметил, что страна не находится в критическом состоянии, однако и такая ситуация не является нормальной.



Президент США в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введённых США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября. США призвали всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана.

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