Рухани заявил о планах Ирана по противостоянию психологической и торговой войнам

16 октября 2018 11:27 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду на лучшее будущее, заявив, что правительство имеет обширные планы по противостоянию психологической и торговой войнам, передает вовторник ИРНА.

Глава иранского правительства на встрече с рядом преподавателей подчеркнул важность надежды в борьбе с противниками, заявив, что США не смогут продолжать антииранскую политику в долгосрочной перспективе.

Рухани отметил, что страна не находится в критическом состоянии, однако и такая ситуация не является нормальной.

Президент США в мае объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введённых США и ЕС. Вашингтон пообещал возобновить строгие санкции против Тегерана с 4 ноября. США призвали всех своих союзников не приобретать нефть у Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Организации США и России обсудят активизацию сотрудничества между городами двух стран
Россия 11:36
Нефть продолжает дорожать на фоне геополитических рисков
Энергетика 10:54
Иран и Индия вскоре начнут использование порта Чабахар
Иран 09:16
Глава Пентагона не разговаривал с Трампом после того, как президент допустил его отставку
США 04:37
Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в стране вырастет до 7,7 млн баррелей в сутки
США 02:09
Новак и Зангане обсудили восстановление добычи в рамках соглашения ОПЕК+
Россия 15 октября 21:29
Лента новостей
Азербайджан и Чехия обсудят перспективы развития военного сотрудничества
Политика 11:45
Число жертв наезда на автомобиле на толпу в Китае возросло до двух
Китай 11:40
ЕБРР выделит первый синдицированный кредит узбекскому банку «Ипак Йули»
Бизнес 11:39
Организации США и России обсудят активизацию сотрудничества между городами двух стран
Россия 11:36
В Беларуси стартуют недели ВТО
Беларусь 11:35
Музыкальный спектакль о Муслиме Магомаеве показали в России
Культура 11:34
Делегация парламента Грузии участвует в 139-й ассамблее Межпарламентского союза
Грузия 11:24
Азербайджанский Pasha Bank ожидает к концу года увеличения консолидированных активов
Бизнес 11:07
Российские ученые начали создавать доступный препарат для иммунотерапии рака
Россия 11:07