Иранский посол: Соблюдение Ираном положений СВПД свидетельствует о доброй воле страны

Продолжение участия Ирана в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому продемонстрировало доброжелательную и принципиальную позицию страны для проведения диалога по всем направлениям. Об этом сказал посол Ирана в России Мехди Санаи, передает в четверг ИРНА.

"То, что вызвало проблемы в мире в нынешней ситуации, – это односторонняя и воинственная политика США", сказал Санаи, выступая на 15-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай в Сочи.



"Хотя санкции не являются хорошим явлением, опыт Ирана в эпоху санкций показывает, что страны, находящиеся под действием санкций, могут превратить экономическое давление в возможности", добавил посол.



"В нынешней ситуации ожидается, что Иран, Россия и Китай будут опираться на национальные ресурсы и экономику, а также сотрудничество в рамках региональных механизмов", добавил он.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Остальные участники сделки теперь уже "Пятёрки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнёры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.



Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчётов с Тегераном в условиях восстановления санкций США. По словам Могерини, на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

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