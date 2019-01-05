Иран направит боевые корабли к берегам США

5 января 2019 17:01 (UTC+04:00)

В марте корабли Исламской Республики Иран направятся в Атлантический океан к побережью США для несения боевого дежурства, заявили в военном ведомстве страны. Об этом пишет IRNA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута", - уточнил заместитель командующего ВМС Ирана.

В ведомстве добавили, что заход кораблей в Атлантический океан будет контрмерой в ответ на присутствие флота США в Персидском заливе.

Отмечается, что в составе флотилии будет находиться новейший иранский эсминец "Саханд".

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