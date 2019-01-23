Иран нуждается в дронах для контроля над железными дорогами

БАКУ /Trend/ - Иран нуждается в беспилотных летательных аппаратах (дронах) для осуществления контроля над железными дорогами.

Об этом сказал начальник железнодорожной полиции Ирана полковник Хишматуллах Малики, сообщает в среду Trend со ссылкой на информагентство "Мехр".

Малики отметил, что для осуществления контроля над железной дорогой протяженностью в 13 тысяч километров в будущем будут использоваться дроны и другие современные средства.

Малики также отметил, что в настоящее время железнодорожной полиции выдана специальная машина для охраны железнодорожных путей.

(Автор: Эльчнур Багишов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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