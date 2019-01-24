БАКУ /Trend/ - Часть доходов от иранской нефти будет храниться в швейцарском банке.

Об этом сказал председатель Совместной торговой палаты Ирана и Швейцарии Шариф Незам-Мафи, передает Trend со ссылкой на иранское информагентство «Фарс».

По словам председателя Палаты, предполагается, что швейцарский банк BSP будет осуществлять финансовый обмен между двумя странами.

«Швейцария назначила банк, однако пока официально не объявила его название. Обмен будет осуществлять или Heritage, или BSP. Считаю, что Швейцария назначила для этого банк BSP», - отметил Незам-Мафи.

По словам председателя Палаты, большая часть доходов от иранской нефти поступает от Индии, Ирака, Китая и Республики Корея.

По словам председателя Палаты, до введения антииранских санкций банк BSP осуществлял переводы валюты из Ирана в Швейцарию.

«У этого банка налажены связи с турецкими банками, и он может отправлять в Швейцарию прибыль от нефти, приобретенной Турцией у Ирана. Финансовая линия Иран-Швейцария на первом этапе будет нацелена на импорт лекарственных средств», - добавил Незам-Мафи.

(Автор: Эльнур Багишов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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